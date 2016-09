Viel trinken! Dieses Motto sollte man derzeit aufgrund der hohen Temperaturen besonders beherzigen. Bei der Wahl des Durstlöschers gibt sich die Mehrheit der Deutschen sehr gesundheitsbewusst: Laut Forsa-Umfrage für die KKH erfrischen sich 61 Prozent an heißen Sommertagen am liebsten mit Wasser. Prickelnd ja, aber nur ein bisschen: 48 Prozent der Deutschen trinken am liebsten Wasser mit wenig Kohlensäure. Stilles Wasser bevorzugen 30 Prozent, Wasser mit viel Kohlensäure 21 Prozent. „Wasser ist immer noch der beste Durstlöscher und das mit null Kalorien. Darüber hinaus enthält es wichtige Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Natrium“, sagt ChristianKollek vom KKH-Serviceteam in Hannover. Im Einzelhandel wird Wasser als Tafelwasser (aufbereitetes Leitungswasser), als Mineralwasser (am Quellort in Flaschen abgefüllt) und als Heilwasser (heilende Wirkung in Studien bewiesen) angeboten. Auch das Wasser aus der Leitung hat in Deutschland eine gute Qualität und kann ohne Bedenken getrunken werden. Es ist zudem preiswert und gilt als eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel.„Wir verlieren im Schnitt täglich mehr als zwei Liter Wasser. Darum ist es wichtig, täglich eineinhalb bis zwei Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen, bevor es zu einer Dehydrierung, also einer Austrocknung kommt“, erklärt Kollek. Idealerweise trinkt man über den Tag verteilt kleinere Portionen, bis die empfohlene Menge erreicht wird. Und zwar bevor sich Durst einstellt, denn der ist bereits ein Alarmsignal des Körpers. Gute Durstlöscher sind auch Suppen sowie wasserhaltiges Obst und Gemüse wie Melonen und Gurken.Ältere Menschen müssen besonders aufpassen, da ihr Durstgefühl nachlässt und nicht mehr vor Wassermangel warnt. Und: An Tagen mit intensiven sportlichen Aktivitäten oder Saunabesuchen sollte man ohnehin mehr trinken, weil der Körper durch Schwitzen reichlich Wasser verliert.

(Anmerkung der Redaktion: Fürs geistige Arbeiten ist eine reichliche Wasserzufuhr ebenfalls unverzichtbar.)